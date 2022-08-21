Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира

Также Шойгу отметил, что специальная военная операция не отразилась на проведении форума «Армия-2022».

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все попытки других стран изолировать РФ от мира провалились. Глава оборонного ведомства отметил, что изоляция столь крупной страны в принципе невозможна.

«Вот эти постоянные громогласные заявления об изоляции России...Этого вообще добиться достаточно сложно, а, говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории... Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом. Ну и сама история говорит о том, что это сделать довольно сложно», - заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Также Шойгу отметил, что специальная военная операция на Украине не отразилась на проведении Международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Хотя многие надеялись на то, что вот специальная военная операция, она каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые в этом участвуют и на количество делегаций, ну и, естественно, на объеме закупок, продаж нашего оружия», - заявил министр.

Ранее Шойгу отметил, что на форуме «Армия-2022» были заключены контракты почти на полтриллиона рублей.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов