Армия Армия Армия

Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира

10:53 21.08.2022
Также Шойгу отметил, что специальная военная операция не отразилась на проведении форума «Армия-2022».
Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все попытки других стран изолировать РФ от мира провалились. Глава оборонного ведомства отметил, что изоляция столь крупной страны в принципе невозможна.

«Вот эти постоянные громогласные заявления об изоляции России...Этого вообще добиться достаточно сложно, а, говоря о нашей стране, - практически невозможно. Потому что крупнейшая ядерная держава, самая крупная страна по площади и по территории... Страна с передовой наукой, с довольно хорошо развитой промышленностью, оборонно-промышленным комплексом. Ну и сама история говорит о том, что это сделать довольно сложно», - заявил Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

Также Шойгу отметил, что специальная военная операция на Украине не отразилась на проведении Международного военно-технического форума «Армия-2022».

«Хотя многие надеялись на то, что вот специальная военная операция, она каким-то образом повлияет на количество предприятий, компаний, которые в этом участвуют и на количество делегаций, ну и, естественно, на объеме закупок, продаж нашего оружия», - заявил министр.

Ранее Шойгу отметил, что на форуме «Армия-2022» были заключены контракты почти на полтриллиона рублей.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:57 В стране и мире
СК РФ: взрывное устройство в автомобиле Дарьи Дугиной было заложено под днищем со стороны водителя
10:53 Армия
Шойгу заявил о невозможности изолировать Россию от мира
10:30 В стране и мире
Видео
«400 грамм тротила»: писатель Владлен Татарский поделился обстоятельствами гибели Дарьи Дугиной
08:49 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры сгоревшего автомобиля Дарьи Дугиной
04:25 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» рассказал о происходящем на месте подрыва машины дочери Дугина
Популярное
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Видео
Readovka: автомобиль дочери Дугина взорвали в Подмосковье
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.