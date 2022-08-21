Армия Российский экипаж первым финишировал в индивидуальном заезде «Танкового биатлона» Команда прошла трассу за 20 минут 44 секунды. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российский экипаж занял первое место в ходе индивидуальной гонки первого дивизиона «Танкового биатлона». Команде на красном танке удалось преодолеть трассу в Алабино за 20 минут 44 секунды. Команда Белоруссии занимает второе место - 21 минута 26 секунд. Третье место заняла команда Китая - 23 минуты 43 секунды. Сегодня, 21 августа, проходят Индивидуальные гонки экипажей первого и второго дивизионов. В 11:00 на трассу выйдут команды второго дивизиона из Ирана, Зимбабве и Южной Осетии. Завершится соревновательный день еще одной гонкой команд второго дивизиона из Абхазии, Таджикистана и Судана, начало в 12:00. Прямые трансляции всех заездов можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика