«Пробили оборону противника»: артиллерист рассказал о самом тяжелом бое за Светлодарск

В ходя боя они потеряли командира батальона и командира роты, было много раненых.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Боец Народной милиции ЛНР с позывным Серб рассказал «Звезде», как он вместе с другими военнослужащими штурмовал Углегорскую теплоэлектростанцию (ТЭС), расположенную в городе Светлодарск Донецкой народной республики (ДНР).

По его словам, на подступах к станции артиллеристы выпустили около двух тысяч снарядов, чтобы разрушить укрепления противника.

«Было очень тяжело, укрепрайоны были очень большие. Они там даже бетоном заливали доты и блиндажи. Но есть хорошая артиллерия. Ребята отработали очень хорошо. Около двух тысяч снарядов было выпущено за все время, пока не взяли станцию», - добавил Серб.

Кроме того, противник использовал артиллерию. Также военнослужащий рассказал о самом тяжелом бое за Светлодарск, в ходе которых они попали под обстрел и потеряли командира батальона и командира роты.

«Самые сложный бой, когда погиб командир батальона и командир роты. Это был самый сложный бой, ребята героически погибли, прорвали оборону противника и зашли в город Светлодарск», - добавил он.

Позывной Серб у военнослужащего не просто так. Он родом из Сербии, но еще в 2015 году оставил мирную жизнь в своей стране и прибыл в Донецк, чтобы принять участие в Дебальцевской операции. Теперь он принимает участие в спецоперации. По его словам, военнослужащие с тех пор стали работать более слажено.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов