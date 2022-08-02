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«Рексы войны, реальные воины»: начштаба пехоты о взятии бойцами ЛДНР укрепрайона ВСУ возле Углегорской ТЭС

10:50 02.08.2022
Украинские военнослужащие использовали американские пулеметы и зарубежное оружие, а также поддержку НАТО, но это им не помогло.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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Боец Народной милиции ДНР Павел Максимов с позывным «Аллигатор» рассказал о сложности и значимости боев за Углегорскую ТЭС, в ходе которых силы ВС РФ и ЛДНР разбили серьезный укрепрайон противника и уничтожили более десяти единиц тяжелой техники ВСУ. Сейчас «Аллигатор» занимает пост начальника штаба пехотного батальона НМ ДНР и активно участвует в боевых действиях.

Максимов рассказал, что главной сложностью в бою было огромное количество укреплений ВСУ и огневых точек, большое количество личного состава и вооружений.

«Также на них работала вся разведка НАТО, им передавалась оперативная информация о наших передвижениях, о расположении артиллерии, поэтому приходилось часто менять огневые позиции», - рассказал «Аллигатор».

Максимов поделился, что украинские военнослужащие использовали американские пулеметы и зарубежное огнестрельное оружие. После успеха в бою силы ЛДНР начали использовать трофеи уже против ВСУ.

«Много противотанковых средств у них, мосты взрывают. Мы уже давно поняли, это "тактика выжженной земли": когда они уходят, они уничтожают всю инфраструктуру, которая обеспечивает населенные пункты, электростанции, подстанции, любые кабельные линии, все, что связано с обеспечением обычных граждан, подлежит уничтожению», - описал обстановку мужчина.

Главным способом достижения успеха он назвал грамотное планирование и грамотную постановку задач руководством. Сослуживцам, которыми командует, Максимов дал емкую положительную характеристику.

«Настоящие воины - не то слово. На данный момент, личный состав наших пехотных батальонов - настоящие боги войны. Ну, боги войны - это артиллерия, а это - рексы войны, реальные солдаты, реальные воины, герои», - рассказал «Аллигатор».

Боец заявил, что все они пойдут до последнего, до победы, и враг будет разбит.

Ранее командир артиллеристского взвода рассказал о боях за Углегорскую ТЭС. Александр Радченя с позывным «Рашик» уже несколько лет служит в артиллеристских подразделениях, которые защищают Донбасс от ВСУ. Он принимал участие в боях за Попасное и Троицкое и, по отзывам командиров, воевал умело и мужественно.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

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