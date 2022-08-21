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Единое положение для разных команд: почему «Снайперский рубеж» проходит в Иране и Венесуэле

Марина Крижановская
00:53 21.08.2022
Главный судья Армейских международных игр указал, что, в первую очередь, это конкурс среди общевойсковых подразделений и среди подразделений специального назначения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Накануне в Иране торжественно открыли конкурс «Снайперский рубеж» - состязания самых метких в дивизионе «Профессионал». Церемония состоялась на базе Учебного центра провинции Йезд. Участники конкурса, в том числе и российская команда, прошли парадом под марш в исполнении иранского оркестра.

В этом году «Снайперский рубеж» проходит в Иране и Венесуэле. О том, как принималось решение провести конкурс на территории этих двух стран, рассказал Главный судья Армейских международных игр Александр Ленцов.

Он отметил, что, в первую очередь, это конкурс среди общевойсковых подразделений и среди подразделений специального назначения. Судья Ленцов добавил, что решение о проведении конкурса сразу в двух странах принималось Минобороны России.

«Единое положение для этих конкурсов, но команды - абсолютно разные. Поэтому венесуэльцы обратились с просьбой, чтобы провести данный конкурс на их территории. Министром обороны было принято решение - и все команды участвуют в этом конкурсе на территории Венесуэлы, а специальное подразделение - на территории Ирана», - пояснил «Звезде» Главный судья АрМИ Александр Ленцов.

Во время торжественной церемонии открытия конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж» в Иране заместитель Сил правопорядка Ирана генерал Абдулы Рустой отметил расширение географии АрМИ. Он выразил благодарность снайперам за участие в состязаниях и пожелал им успешных выступлений и победы в честной борьбе.

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