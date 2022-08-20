Зрелищно и по-восточному гостеприимно: как прошло открытие «Снайперского рубежа» в Иране
Организаторы торжественной церемонии открытия подготовили творческую программу и показательное выступление для зрителей, с приветственной речью выступили высокопоставленные иранские чиновники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Состоялась торжественная церемония открытия конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж». Она прошла в Учебном центре имени Шахида Садуги в провинции Йезд, Исламской Республики Иран.