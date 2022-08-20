Армия арми-2022 Зрелищно и по-восточному гостеприимно: как прошло открытие «Снайперского рубежа» в Иране Марина Крижановская Организаторы торжественной церемонии открытия подготовили творческую программу и показательное выступление для зрителей, с приветственной речью выступили высокопоставленные иранские чиновники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Состоялась торжественная церемония открытия конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж». Она прошла в Учебном центре имени Шахида Садуги в провинции Йезд, Исламской Республики Иран. © ТРК "Звезда" Церемония открытия началась с вступительного слова губернатора города Йезд Мехди Джамалинеджад и администрации провинции. Также перед трибуной приглашенных почетных гостей торжественным строем прошли команды-участницы армейских соревнований. Среди них - и команда России. © ТРК "Звезда" Продолжение международному конкурсу дал заместитель Сил правопорядка Ирана генерал Абдулы Рустой. Он отметил расширение географии АрМИ, выразил благодарность снайперам за участие в состязаниях и пожелал им успешных выступлений и победы в честной борьбе. © ТРК "Звезда" Помимо марша команд-участниц, организаторы торжественной церемонии открытия подготовили творческую программу и показательное выступление для зрителей. В субботу, 20 августа, участники продолжат выполнять замыкающее упражнение 1-ого этапа соревнований «Стрельба по движущимся целям». После они перейдут к жеребьевке 2-ого этапа конкурса «Снайперский рубеж». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика