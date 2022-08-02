Американскую баскетболистку Грайнер доставили в Химкинский суд

Ее обвиняют в контрабанде запрещенных веществ, сегодняшнее заседание должно решить судьбу спортсменки.

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Американскую олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер доставили в Химкинский суд.

Ее обвиняют по статье о контрабанде запрещенных веществ. Сегодня состоится очереждное заседание, на котором решится судьба баскетболистки.

Ранее американский дипломат упал в обморок в суде на заседании по делу Грайнер. Это произошло 26 июля, после чего судья объявил перерыв до 27 июля.

Девушка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево, в ее багаже обнаружили запрещенное вещество. Свою вину девушка признала и заявила, что надеется на снисхождение суда в связи с этим обстоятельством. Сейчас ей грозит до 10 лет тюрьмы.