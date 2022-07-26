Американский дипломат упал в обморок в суде по делу Бриттни Грайнер

Ранее сообщалось, что спортсменка, обвиняемая в контрабанде наркотиков, прибыла в Химкинский суд на очередное заседание.

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Представитель американского посольства упал в обморок на заседании в Химкинском суде. Инцидент произошел в ходе процесса над баскетболисткой Бриттни Грайнер. Судьей был объявлен перерыв до 14.30 среды, 27 июля.

Ранее сообщалось, что спортсменка прибыла в суд. Сегодня там должно было состояться очередное заседание. Грайнер обвиняют в контрабанде наркотиков. Допрос баскетболистки был запланирован на завтра.

На прошлом заседании, 15 июля, защита представила в суде разрешение, выданное в США Минздравом штата Аризона для использования медицинского каннабиса. Утверждалось, что спортсменка жаловалась на сильные боли. Также были представлены анализы, которые были сданы в рамках антидопинговой проверки, они показали отсутствие запрещенных веществ.

Напомним, Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля после того, как в ее багаже обнаружили запрещенное вещество. Теперь ей грозит до десяти лет тюрьмы.