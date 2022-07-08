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Провал демарша: как приняли Лаврова на встрече глав МИД G20 в Индонезии

Елизавета Потейчук
Кристина Пастушкова
18:33 08.07.2022
Встреча на Бали показала, что «двадцатка» без России попросту не может существовать, так как попытки западных стран исключить нашу страну провалились.
Провал демарша: как приняли Лаврова на встрече глав МИД G20 в Индонезии
© Фото: ТРК "Звезда"
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С самого утра к главной площадке форума глав министерств иностранных дел стран G20 одна за другой подъезжали машины делегаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на церемонию открытия Совета министров иностранных дел G20 около десяти утра. В пятизвездочный отель на берегу Индийского океана также приехали делегации из Китая, Саудовской Аравии и США.

Но при этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс неожиданно покинула Индонезию и срочно вернулась в Лондон, где накануне подал в отставку действующий премьер-министр Борис Джонсон.

Лавров начал свое выступление на встрече Совета глав МИД G20 со слов соболезнования японскому коллеге в связи с покушением на бывшего премьера страны Синдзо Абэ. Главной темой форума стала энергетическая и продовольственная безопасность. Одним из первых заявлений Лаврова стало высказывание о том, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна.

«Тот кризис, который Запад всячески делает новостью номер один в дискуссиях на международной арене и который связан с украинским зерном - якобы это зерно абсолютно необходимо для того, чтобы решить продовольственную проблему, - статистика показывает очень ясно, что зерно, которое сейчас на Украине заперто в портах, это меньше 1% от объема мирового производства. Поэтому на реальную продовольственную безопасность оно влияния не оказывает», - отметил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что зерно, которое застряло в украинских портах, находится там по причине отказа Зеленского и его команды разминировать территориальные воды. Что касается позиции ряда стран во главе с США, которые вместо мирного процесса настроены «победить Россию на поле боя», то в этом случае, по мнению министра, говорить с Западом не о чем.

Встреча на Бали показала, что «двадцатка» без России попросту не может существовать, так как попытки западных стран исключить нашу страну провалились. Несмотря на давление со стороны США, правительство Индонезии не стало отзывать официальное приглашение. В итоге те, кто требовал бойкота России, все-таки попробовали устроить демарш. Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также представители стран «Большой семерки» пожертвовали званым ужином и старались не попадать в кадр вместе с российскими дипломатами, что в небольшом отеле представлялось довольно сложным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лавров даже не заметил отсутствия протестующих.

В это время российская делегация занималась тем, ради чего форум и созывался, - работала. И действительно, собеседников у главы российского МИД на Бали хватало. Примерно половина стран «Большой двадцатки» не поддерживает антироссийские санкции. Сергей Лавров прокомментировал бойкот со стороны некоторых стран.

«Я же никого не приглашал фотографироваться и вообще никого не приглашал, никого, никуда. Меня пригласила Индонезия. Вот и все. Все были в зале. Я никого не бойкотировал. Но то, что "двадцатку" они использовали не ради целей, которых она создавалась, - это очевидно», - отметил министр.

Индонезия выступает председателем клуба впервые. Глава внешнеполитического ведомства страны Ретно Марсуди лично приветствует каждого гостя. С Индонезией Россию связывают крупные оборонные контракты и тесная дружба. На встрече с Лавровым индонезийские коллеги в очередной раз это подтвердили. Совещание министров иностранных дел на Бали стало репетицией встречи «двадцатки» на высшем уровне, которая пройдет здесь же в середине ноября. В ответ на официальное приглашение Джакарты президент России Владимир Путин уже дал предварительное согласие.

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