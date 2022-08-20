ВКС России уничтожили не менее 200 националистов в районе Великомихайловки Днепропетровской области

Согласно заявлению МО РФ, потери ВСУ составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150-ти ранеными.

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Оперативно-тактическая авиация ВКС России практически полностью уничтожила батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великомихайловки Днепропетровской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее двухсот националистов убитыми и более 150-ти ранеными», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того, как заявляет российское оборонное ведомство, за сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 187-ми районах.

«Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галициновка, Константиновка, Шабельковка Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галициновка Донецкой Народной Республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска», - рассказали в МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что бойцы ВДВ взяли в плен разведгруппу Вооруженных сил Украины и разбили колонну техники противника. По сообщению МО РФ, разведгруппа ВСУ, передвигавшаяся на бронированном автомобиле, была задержана российскими десантниками и взята в плен.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов