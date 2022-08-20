МО: бойцы ВДВ взяли в плен разведгруппу ВСУ и разбили колонну техники противника

По сообщению МО РФ, разведгруппа ВСУ, передвигавшаяся на бронированном автомобиле, была задержана российскими десантниками и взята в плен.

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Подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Министерство обороны России сообщает, что на одном из направлений подразделения десантников на боевых машинах десанта БМД-4М захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую попали украинские боевики.

Согласно сообщению МО РФ, разведгруппа ВСУ, передвигавшаяся на бронированном автомобиле, была задержана российскими десантниками и взята в плен. После чего российское подразделение огнем из вооружения БМД-4М уничтожило колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций ВДВ.

«Противнику был нанесен значительный урон, часть личного состава ВСУ панически бежала. Потерь среди личного состава десантников нет», - заявили в Минобороны РФ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины превратили музей в склад боеприпасов в Прелестном. По сообщению МО РФ, в частности, на территории спорткомплекса в Славянске размещены позиции артиллерии и РСЗО украинских войск.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов