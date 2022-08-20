МИД РФ: у Запада не получится исключить Россию из ООН и отозвать полномочия российских представителей

© Фото: Loey Felipe, XinHua, Globallookpress

Попытки Запада исключить Россию из ООН обречены на провал, об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Отозвать полномочия российских представителей при ООН у Запада не удастся, подчеркнули в ведомстве.

«Относительно возможных попыток наших западных партнеров исключить Россию из Организации Объединенных Наций, в том числе путем реализации идеи с отзывом верительных грамот российского постоянного представителя при ООН, неоднократно отмечали, что подобный сценарий заведомо нереализуем», - передает заявление МИД РИА Новости.

В ведомстве также сказали, что без рекомендации Совета Безопасности Генеральная Ассамблея ООН не сможет лишить Российскую Федерацию членства. В то же время Совбез не может дать рекомендацию, так как Россия входит в него и имеет право вето.

По словам представителей МИД, другого законного способа осуществить такой план нет. Любые попытки воплотить его повлекут изменения в уставе организации, а за изменения в таком случае должно проголосовать две трети членов Генассамблеи.

«Затем поправки должны быть ратифицированы двумя третями государств-членов, включая опять же всех постоянных членов Совета Безопасности», - отметили в МИД.

Полномочия же постоянного представителя РФ при ООН зафиксированы в верительной грамоте, которая подписывается президентом РФ и вручается генеральному секретарю организации, а не представителям отдельных стран. Отзывные грамоты, прекращающие эти полномочия, также подписываются руководителем страны.

МИД России считает любые другие сценарии «спекуляциями, оторванными от реальности».

Ранее Зампред РФ при ООН заявил, что никто на заседании Совбеза не поддержал киевскую версию об обстреле Запорожской АЭС. Он также заявил о том, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС все-таки состоится.