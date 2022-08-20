Удар ВКС РФ в районе Андреевки уничтожил более 100 боевиков «Кракена» и иностранных наемников

Ликвидация произошла в районе населенного пункта Андреевка в Харьковской области.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по боевым позициям ВСУ в районе населенного пункта Андреевка в Харьковской области.

По данным Минобороны России, в результате этого уничтожены боевики нацформирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников.

В общей сложности ликвидированы более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников.

Также ударами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов