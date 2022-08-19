МО РФ: националисты батальона «Кракен» под Харьковом расстреляли 100 мотострелков ВСУ для устрашения

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В рамках проведения специальной военной операции на Украине 14 августа в Харьковской области были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. В результате остатки соединения сбежали и оставили населенный пункт. Однако украинские националисты показательно расстреляли сотню отступивших бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», - заявил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил о безуспешных попытках украинских командиров заставить харьковчан вступать в нацформирование «Кракен». Он заявил, что в результате точечных ударов со стороны российских военных противник несет серьезные потери, а само нацформирование «Кракен» полностью потеряло боеспособность.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов