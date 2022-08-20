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Мобильно и экологично: на форуме «Армия-2022» представили комплекс переработки твердых отходов

Максим Петренко
08:58 20.08.2022
Представленная на форуме установка может перевозиться любым видом транспорта, так как имеет габариты 20 футового морского контейнера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Так запускается реактор мобильного комплекса переработки твердых отходов. Это действующая установка, представленная в рамках форума «Армия». Она изначально разработана для использования в воинских частях, прежде всего отдаленных гарнизонах. И к этому комплексу повышенное внимание со стороны руководства Минобороны России. Комплекс решает задачу утилизации и переработки отходов быстро, рационально и, главное, экологично.

Ежегодно в мире растет количество отходов. Причем 40% из них просто сжигают, отравляя природу токсическими веществами.

«Отсутствие необходимости использовать источник энергии, дополнительное электричество, топливо в виде газа. Здесь сжигание происходит при помощи смеси отходов и воздуха. - рассказал старший эксперт Оборонпромэкологии Министерства обороны Российской Федерации Александр Мохов.

Отходы попадают в камеру сгорания. Образующиеся дымовые газы поступают в камеру дожига, где температура варьируется от 1000 до 1300 градусов. При таких условиях в специальных узлах очистки газ очищается на 99%.

Еще одно преимущество мобильного комплекса переработки - минимальное количество образования зольного остатка.

«На объем закладываемых продуктов у нас получается всего 2-5% остатка. По экологи он безвреден», - рассказал старший эксперт Оборонпромэкологии Министерства обороны Российской Федерации Александр Мохов.

Сам зольный остаток может быть использован, например, при строительстве дорог.

Представленная на форуме установка - рассчитана на 500 кг переработки отходов в час. Она может перевозиться любым видом транспорта, так как имеет габариты 20 футового морского контейнера.

Вид и исполнение установки в зависимости от задач можно менять - от 50 килограммов до тонны переработанного мусора в час.

Для того, чтобы смонтировать комплекс на месте понадобится меньше суток. Никакого Фундамента не требуется.

«Малоэнергоемкая установка которая может быть хорошей альтернативой вывозу мусора в малых поселках, отдаленных гарнизонах для сжигания технологических отходов», - рассказал участник форума «Армия-2022» Игорь Ерзин.

Дополнительного топлива для сжигания отходов не требуется, что в сочетании с мобильностью позволяет эксплуатировать комплекс в условиях Арктики и Крайнего Севера. Перспективно в условиях санкционного давления и то, что производство таких систем завязано только на российские комплектующие. Благодаря форуму интерес к установке проявили несколько регионов нашей страны и ряд зарубежных делегаций, в том числе из Турции, Ирана и Индии.

Ранее на Военно-техническом форуме «Армия-2022» в Самаре показали трофейное оружие украинских националистов. На экспозиции показали ПТРК «Javelin» и NLAW, гранатометы АТ-4 и РПГ «Комар» производства стран НАТО, а также военную форму, экипировку и атрибутику украинских националистических батальонов.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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