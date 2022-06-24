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«Не зависеть от причуд и капризов Запада»: что обсудил глава МИД РФ с властями Ирана

Марина Крижановская
Кристина Пастушкова
04:50 24.06.2022
Одна из главных задач визита главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова в Иран - объединение усилий с Тегераном для противостояния западным санкциям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Спустя три часа после прибытия в столицу Исламской Республики Иран глава МИД России Сергей Лавров встречается с президентом Эбрахимом Раиси. Обменявшись приветствиями и любезностями, Сергей Лавров и президент Ирана ведут беседу.

Раиси - в медицинской маске. Между политиками - социальная дистанция. В республике по-прежнему придерживаются строгих  антиковидных мер.

На встрече с президентом Ирана глава российского дипломатического ведомства озвучивает одну из главных задач своего визита - объединение усилий с Тегераном для противостояния западным санкциям.

«У всех стран, которые испытывают на себе негативное влияние эгоистичной линии США и их сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и от капризов наших западных коллег», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На следующий день встреча Лаврова и Раиси - на первой полосе местных СМИ. Заголовки гласят, что «Россия и Иран вместе будут оказывать сопротивление западным ограничениям». 

Иран имеет более чем 40-летний опыт противостояния западным санкциям. За это время республика наладила и собственное производство во многих сферах, и параллельный импорт.

Во второй день визита в Тегеран Сергей Лавров проводит встречу со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Руководители дипведомств тепло друг друга приветствуют и позируют фотографам. На пресс-конференции присутствуют местные и российские журналисты.

Одна из главных тем переговоров - возможность возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Согласно этому проекту, Тегеран готов будет использовать атом только в мирных целях в обмен на ряд условий со стороны стран Запада.

Подробнее о том, каковы условия Ирана в обмен на доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, какова позиция иранской дипломатии по конфликту на Украине, а также о том, какие направления в политическом и экономическом сотрудничестве будут развивать Россия и Иран - в материале Кристины Пастушковой.

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