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Во Франции признали, что экономика России хорошо противостоит западным санкциям

Анастасия Бобылева
08:16 20.08.2022
Французский телеканал рассказал, что ассортимент супермаркетов в Москве не беднее, чем в западных магазинах, и покупатели могут без труда добыть европейские товары.
Во Франции признали, что экономика России хорошо противостоит западным санкциям
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российская экономика хорошо противостоит санкционным ограничениям, наложенным на РФ западными странами. Такое наблюдение высказал французский телеканал France2.

Ассортимент товаров в московских магазинах довольно широк, и посетители легко могут найти на полках различные европейские товары.

Поговорив с одним из россиян, телеканал выяснил, что супермаркет предоставляет все необходимые продукты. Недостатка в чем-либо не наблюдается.

«Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина. Дефицит, которого несколько месяцев назад опасались некоторые россияне, так и не случился», - отмечает телеканал.

Журналисты подчеркнули, что многим российским компаниям удалось найти обходные пути и заменить поставщиков. Уход западных фирм не так сказался на экономике РФ, как ожидалось. Сокращение ВВП России также будет значительно меньше, чем прогнозировалось.

Корреспондент Бенжамен Деломбр не стал предполагать, как долго продлится это противостояние и сколько еще Россия сможет смягчать влияние западных ограничений. Однако он отметил, что на данный момент санкциям оказывается сопротивление.

Ранее сообщалось, что новых санкций против России в ближайшее время ждать не приходится. Агентство Reuters пишет, что Запад боится низкой поддержки, поэтому пока не спешит предлагать новый ограничения.

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