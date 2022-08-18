Reuters: Запад не спешит вводить санкции против РФ, так как боится низкой поддержки

Собеседники издания отметили, что все больше стран отказывается от публичной критики РФ и западным странам приходится уклоняться от конкретных шагов.

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Запад уклоняется от решительных действий в отношении России, так как опасается, что не получит поддержки среди других стран. Такие слова неназванных дипломатов передает агентство Reuters.

«Поддержка будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии», - отмечает азиатский дипломат.

Число воздержавшихся при голосовании растет, становится все меньше желающих выступать против Москвы публично, поэтому западные страны пока не предпринимают конкретных шагов.

Помимо этого, у Организации Объединенных Наций (ООН) не остается рычагов давления на РФ. Директор ООН в независимой Международной кризисной группе Ричард Гоуэн отметил, что найти способы «наказать Россию» становится все труднее по мере продолжения конфликта.

Ранее МИД Китая подсчитал и выяснил, что 85% населения мира не ввели санкции против Москвы. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал этот факт и сказал, что международное сообщество представляет большинство, а оно не поддержало инициативу антироссийских санкций.