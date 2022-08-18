Успеть за 10 секунд: как участники конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2022 показали мастерство в биатлоне

После этапа конкурса «Десантный взвод» российская команда среди сборных из 16 стран вошла в тройку лидеров по результатам общего зачета.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Алжире состоялся этап конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр - 2022. В предстартовой зоне африканские ритмы и мелодии звучат как победная мантра. В своем стрелковом мастерстве и способности осилить десятикилометровую эстафету темнокожие десантники если и сомневаются, то самую малость. Именно поэтому подбадривают друг друга народными напевами.

«Команда готова на 100%. Атмосфера веселая. Очень рады, что присутствуем здесь», - сказал участник конкурса АрМИ-2022 «Десантный взвод» из Судана Омар Абу-Бахар.

В то время как команда из Судана готовится к биатлону, команда из Конго находится уже на огневом рубеже. Затем на трассу вышли десантники из Белоруссии. В составе взвода команда держит строй всю дистанцию.

Белорусская команда начинает выполнять элемент соревнования под названием биатлон. Однако существует проблема - встречный ветер, с которым приходится бороться. Жары как таковой нет, но ветреная погода может снизить темп и результативность выполнения задач.

Далее российская команда на данном этапе конкурса показывает высший пилотаж. Со старта десантники уходят в отрыв по темпу и держат его на протяжении всей гонки. Трибуны в это время разрываются от звуков поддержки наших болельщиков.

Результаты состязаний напрямую зависят от точности стрельбы на огневом рубеже. Мишени на стрельбище поднимают ровно на 10 секунд. За это время стрелки и гранатометчики должны поразить в яблочко каждую из них.

Затем участникам снова предстоял бег по трассе и возвращение на огневой рубеж, где по мишеням наши десантники открывают огонь уже из положения лежа и с колена. И только после - дорога к финишной прямой.

«Взвод держался в составе, в группе. Как хотели, такой темп и выдержали. Тяжело. Ощущения необычные. Зато теперь есть опыт по преодолению первого этапа», - отметил участник российской команды Николай Аверин.

После этапа конкурса «Десантный взвод» российская команда среди сборных из 16 стран вошла в тройку лидеров по результатам общего зачета. Впереди - прыжки с парашютом на точность приземления, которые были перенесены из-за нелетной погоды.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов