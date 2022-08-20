Мины-лепестки и вражеские коптеры: как живут российские военные под Яковлевкой

Военные из России вместе с бойцами НМ ДНР готовятся наступать на Соледар. Сейчас они заняли позиции под Яковлевкой и планируют наступление на позиции ВСУ.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские войска и части народной милиции ДНР проламывают оборону ВСУ на Соледарском направлении в районе Яковлевки. Дистанция огневого контакта минимальная. Разведка уже побывала в селе и вскрыла позиции неприятеля. Вместе с бойцами от вражеских коптеров и арт-налетов на передовой укрывался корреспондент «Звезды».

Поздний вечер. Чуть стихла артиллерия ВСУ, и военные выдвигаются на передовые позиции на автомобиле, который пережил уже не один обстрел. Машина фронтовая, проходимая, и никакая кочка ей не страшна.

Ветер продувает салон насквозь, все в дорожной пыли. Машина обгоняет российские танки. Недалеко пасутся коровы. Сейчас здесь гораздо спокойнее, чем неделю назад, когда на этой прифронтовой дороге легко можно было попасть под обстрел.

«С имеющихся позиций мы уже 2 раза заходили в Яковлевку. У нас есть 2 разных захода. Про один они знают, у нас был огневой контакт. Про другой не знают, мы скрытно можем перемещаться. Мы выявили то, что нас интересовало. Мы примерно уже представляем, какими силами они располагают. Выявили их огневые точки. В следующий раз когда будем заходить, будем предварительно эти точки подавлять и закрепляться в Яковлевке», - сообщает Роман, военнослужащий НМ ЛНР с позывным «Харьков».

Так происходит разведка боем. Яковлевка - важный опорный пункт ВСУ. Там сейчас противника теснит 2 бригада народной милиции Луганской республики.

Только к ночи бойцы добрались до позиций. Идти дальше невозможно, потому что темно, а под ногами много лепестков. Ночевать они будут в БМП.

С рассветом военные выдвигаются на линию боестолкновения. Впереди разведчики. У них своя задача - наблюдать за тем, что изменилось на позициях противника за ночь.

«У них остается одна дорога, по которой они могут только сесть и уехать. Подвозить ничего они уже не смогут, потому что она будет под огневым контролем», - поясняет Роман.

Там, где на машине ехать нельзя - есть риск стать мишенью - приходится, растянувшись на дистанцию в 7 метров, проходить километр за километром. Дистанция нужна для того, чтобы противник понимал, тратить снаряды тут невыгодно - всех не зацепишь. А видно российских бойцов с холмов хорошо.

В лесопосадке особенная осторожность - можно наткнуться на лепестки. Здесь под листвой, травой и размытым черноземом их можно не заметить. Над головой протягивается неприятное жужжание - противник ищет цель с воздуха.

В этих окопах бойцы живут уже 2 недели бессменно. Это для того, чтобы на рубеже работали те, кто здесь уже с каждой тропкой знаком. Окопы - и укрытие, и место ночлега. В дождь по колено воды. Но «мы ж солдаты», говорят они.

«За нами Бог, за нами Россия. Самое главное, знаете, что в этой ситуации? Чтобы дети Донбасса спокойно в школу могли пойти. Чтобы родители не боялись, что их убьют», - комментирует военнослужащий НМ ЛНР Роман с позывным «Одиссей».

Фланги под Яковлевкой почти сомкнуты. Бригады идут навстречу друг другу. ВСУ уже почти не могут доставлять в населенный пункт подкрепление и материальное обеспечение. А значит, скоро штурм еще одного плацдарма для наступления на Соледар.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские десантники взяли в плен разведгруппу ВСУ. Также они разбили колонну бронетанковой техники противника.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов