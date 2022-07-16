Орешкин заявил, что России в будущем не понадобится использовать SWIFT

Помощник президента также рассказал, что РФ снижает зависимость от доллара и евро.

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Россия собирается полностью избавиться от необходимости использовать SWIFT, это является ключевой задачей. Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача», - сказал он на форуме «Территория смыслов».

Он также отметил, что мир ради удобства и по привычке использовал доллар и евро, при этом оказавшись заложником западной финансовой системы. Сейчас же растут обороты в рублях и юанях, отметил Орешкин.

«Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать», - уточнил он.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия последовательно снимает зависимость от доллара. Так, в рамках ЕАЭС расчеты в национальных валютах выросли до 74 процентов.