МО: ВСУ превратили музей в склад боеприпасов в Прелестном
Националисты оккупировали музей в Прелестном под опорный пункт и склад боеприпасов, а в спорткомплексе в Славянске теперь позиции артиллерии и РСЗО - ВСУ вновь превращают мирные учреждения в военные объекты.
© Фото: Larissa Schwedes dpa Globallookpress
Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые вопиющие факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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