© Минобороны России

Так, в Артемовске в общежитии аграрного училища теперь дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки. Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

В Славянске в спортивном комплексе «Локомотив» размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории огневые позиции артиллерии и РСЗО.

В Прелестном на территории музея народной архитектуры, быта и детского творчества военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику.

Кроме того, в Новоукраинке на территории частных домовладений украинские националисты разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил. ВСУ провоцируют ответный огонь, при этом удерживают местных жителей в своих домах, фактически используя их как «живой щит».

Минобороны РФ призывает международного сообщество обратить внимание на преступные действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.