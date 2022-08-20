В Польше предсказали крах немецкой экономики

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В ближайшем будущем Германия потеряет свою экономическую мощь и придет к изоляционизму. Такое мнение высказал экономист Бартош Бартчак, заметив, что в ФРГ назревает страх перед грядущим.

В настоящее время, как считает специалист, Германия оказалась в ловушке, где условия задают интересы Соединенных Штатов и Китая. И это сопровождается огромной неудачей в сфере энергетики, где не удалось реализовать энергетическую политику на основе российского газа.

Ситуация с ФРГ принесет трудности и тесно с ней связанной Польше. Однако на подобном фоне, заметил польский экономист, страна может попробовать вырваться вперед благодаря современным технологиям.

«Потенциальная новая холодная война - это прекрасная возможность для нас... Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес», - заявил Бартчак в статье для консервативного портала Niezalezna.pl.

Ранее в Польше сообщали, что жителям страны стоит ждать трехкратного увеличения цен на газ в 2022 году. Кроме того предсказали и рост цен на электроэнергию приблизительно в 2,6 раза.