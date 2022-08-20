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Жители ФРГ раскритиковали немецкого политика за призыв обтираться тряпкой вместо душа

Марина Крижановская
05:28 20.08.2022
Один из пользователей написал, что отсутствие протестов на улицах страны связано с полным непониманием, что «энергетический кризис вызван правящей коалицией, особенно "зелеными"».
Жители ФРГ раскритиковали немецкого политика за призыв обтираться тряпкой вместо душа
© Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho http imagebroker.com#search Globallookpress
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Жители Германии обрушились с критикой на Винфрида Кречмана - премьер-министра Баден-Вюртемберга. Ранее он призвал население страны отапливать лишь одну комнату в жилом помещении и обтираться влажной тряпкой вместо душа. Его слова сообщило издание Die Welt.

«Тряпка для мытья - полезное изобретение. Таким образом можно перестать постоянно принимать душ», - приводит цитату РИА Новости.

Немцы возмутились такими призывами и начали иронично отвечать.

«Скоро из вашего партийного центра "зеленых": сколько туалетной бумаги можно использовать за посещение туалета? Как уменьшить количество этих походов? Захватывающие ответы на вопросы, которые волнуют всех нас», - написал пользователь в комментарии.

Другой пользователь обратил внимание на имеющийся в распоряжении премьер-министра федеральной земли «огромный Mercedes S-Class». Он задает вопрос, не стоит ли политику пересесть «на что-то более доступное».

«Большинство населения Германии, вероятно, до сих пор не поняли, что энергетический кризис вызван правящей коалицией, особенно "зелеными". Иначе я не могу объяснить, почему люди не выходят на улицы», - подвел черту еще один комментатор.

Ранее лидер Левой партии Германии предупредил о протестах из-за цен в Европе. Глава Левой партии Мартин Ширдеван сказал, что протесты населения с призывами остановить рост цен охватят Германию предстоящей осенью.

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