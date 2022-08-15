В стране и мире Лидер Левой партии Германии предупредил о протестах из-за цен в Европе Ирина Елагина Германию и страны Европы начнет лихорадить осенью из-за роста цен. © Фото: Jannis Grosse, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: Протесты населения с призывами остановить рост цен охватят Германию предстоящей осенью. Участниками гражданских акций могут стать представители различных общественных и экологических объединений Германии. О назревающей волне недовольства действиями федерального правительства заявил глава германской Левой партии Мартин Ширдеван.

«Союз арендаторов сообщает, что миллионы домашних хозяйств столкнулись с проблемами из-за оплаты отопления, особенно те, у кого низкий доход. И в этой связи, конечно, в Германии будут протесты», - приводит РИА Новости выступление Ширдевана на пресс-конференции. По данным политика, напряженная ситуация, готовая взорваться протестами населения, складывается также в Австрии, Великобритании и во Франции.

«Повсюду в Европе будут протестные движения из-за цен на энергоносители, из-за инфляции в целом и из-за ошибочной политики, которую пытаются вести правительства в этих странах, чтобы справиться с кризисом. И это будет происходить также в Германии», - подчеркнул глава партии. Ширдеван выступил с инициативой консолидации общественных объединений, экологов и профсоюзов, чтобы заставить правительство ФРГ скорректировать актикризисные меры.

«С тем чтобы оказать давление на корпорации, чтобы затем это давление было перенаправлено на федеральное правительство - с целью корректировки неверной антикризисной политики как в отношении социальных вопросов, так и в отношении экологических тем», - заключил лидер левых. Напомним, по данным газеты The Guardian, в ЕС зреет недовольство из-за роста цен на энергоносители и продукты и становится все больше сторонников прекращения вооруженного конфликта путем подписания мирного соглашения с Россией, чтобы ослабить экономический кризис в Европе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика