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Задержанный после пожара в хостеле инспектор МЧС пробудет под стражей еще 72 часа

Алиса Краузе
00:35 02.08.2022
Срок задержания обвиняемого в связи с пожаром в хостеле инспектора МЧС продлен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Инспектор МЧС Роман Сабельников, выступающий обвиняемым по делу о пожаре на территории московского хостела, пробудет под стражей еще 72 часа. Решение о продлении срока задержания гражданина было принято в связи с переносом запланированного судебного заседания.

На предстоящем заседании будет избрана мера пресечения для подозреваемого. Суд над Сабельниковым состоится 2 августа в 16:30.

Пожарный инспектор Роман Сабельников был обвинен в злоупотреблении полномочиями, приведшем к тяжким последствиям, в связи с возгоранием в хостеле на Алма-Атинской улице столицы, которое унесло жизни восьми человек. По версии следствия, сотрудник МЧС, проводивший проверку помещения хостела, не предпринял действенных мер для устранения явного нарушения пожарной безопасности в заведении - решеток на окнах.

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