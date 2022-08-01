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СК потребовал ареста инспектора МЧС по делу о пожаре в московском хостеле

Ирина Елагина
19:04 01.08.2022
По версии следствия, пожарный инспектор знал о решетках на окнах в хостеле на Алма-Атинской улице и не добился устранения этого нарушения от владельцев заведения.
СК потребовал ареста инспектора МЧС по делу о пожаре в московском хостеле
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Новый поворот в расследовании уголовного дела о гибели восьми человек при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице. Сегодня обвинение в халатности, приведшей к тяжким последствиям, предъявили пожарному инспектору Роману Сабельникову. Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об аресте сотрудника МЧС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского районного суда.

По версии следствия, на сотруднике МЧС тоже есть вина за гибель людей при  пожаре в хостеле. Сотрудник знал, что окна в номерах зарешечены, но не предпринял действенных мер, чтобы добиться устранения этого нарушения противопожарной безопасности. Инспектор вынес предписание, но установил слишком длительный срок исполнения, не допустимо долгий для ситуаций, когда речь идет о реальной угрозе для жизни людей.

Напомним, что в ночь на 29 июля при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве погибли восемь человек, еще шестеро пострадали. Среди причин трагедии - зарешеченные окна, которые лишили жильцов возможности быстро покинуть горящее здание.  Под стражей уже находятся руководители хостела - 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор.

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