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Работа кипит: как отстраивают разрушенный Мариуполь

Виталий Никулин
Алиса Краузе
05:01 20.08.2022
В Мариуполе активно работают над разрешением жилищной проблемы местных жителей и восстановлением города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Когда-то в этих местах работала целая торговая галерея с рядом специализированных магазинов. Даже сейчас можно найти остатки товаров, а на стенах наклеены рекламные объявления.

После того, как сюда стали прилетать украинские снаряды, людям пришлось спуститься буквально под землю - в подвальные помещения. Сейчас некоторые из горожан продолжают там жить.

Свое жилье жительница Мариуполя Нина Гурьева называет «подземельем». Уже привыкла передвигаться с фонариком и днем и ночью. Сейчас стало еще попросторнее, рассказывает 68-летняя пенсионерка. Живет она с сыном, дочерью и внуком - вчетвером. В подвале. Хотя еще месяц назад здесь ютилось несколько десятков человек.

Таких, как Нина Гурьева, в городе с каждым днем все меньше. В ближайшее время женщина ждет решения своего жилищного вопроса. В свежих газетах, которые ей пока приходится читать с фонариком в руках, заголовки: «Россия восстанавливает ДНР». И это подтверждается тысячами отстроенных заново и реставрированных квадратных метров. Буквально над ее головой.

Высоковольтные подземные линии передач протягивают после прямого попадания снаряда в один из дворов жилого квартала. Поблизости прокладывают теплотрассу. Отопление людям обещают подать до начала осенне-зимнего периода. Центральные магистрали расчищены. Вновь по расписанию ходит общественный транспорт.

«Мы работаем где-то третью неделю. Когда мы заехали, ни машин не было - не ездили - ни людей не было. Мало… Сейчас прямо как на Невском. Город восстанавливается. Каждый день все больше и больше народа», - рассказал бригадир сварщиков Эдуард Ермаков.

То, какими темпами сейчас восстанавливается город, видно не только в центре Мариуполя, но и на окраинах. Ремонтируются теплоцентрали, гражданский транспорт на дорогах едет беспрерывно.

Буквально каждые 10-15 секунд проезжают грузовики со стройматериалами, чуть дальше видно, как работает строительная техника, еще немного далее остановка с жителями Мариуполя, которые ждут автобусов. Сейчас, кстати, людей перевозят на бесплатной основе.

Драматический театр Мариуполя - лицо города. Сейчас оно искорежено, однако это ненадолго. Косметическим ремонтом здесь ограничиваться не намерены. Здание сильно повреждено, фасад посечен осколками. Однако прямо перед ним уже лежат металлические фермы. Восстановление театра уже началось.

© ТРК "Звезда"

В освобожденном Мариуполе работа кипит. Город воссоздают. Зарплату выплачивают без задержек. В социальных учреждениях живые очереди за пособиями и пенсиями. На восстановление города на Азовском побережье встало все население. Решимость жителей Мариуполя говорит сама за себя.

«Приходится как-то помогать друг другу. Мы вот так теперь живем, как единая семья. Можно сказать так. Бабушке дом разбило, сестра бездомная, считай, осталась. Есть проблемы, но, мы поборем их. Это город железных людей. Так что все будет нормально», - заявил житель Мариуполя Сергей Кравченко.

Министерство обороны РФ активно участвует в реконструкции города. Под его кураторством ведется строительство 12 жилых многоэтажек на две с половиной тысячи квартир. Два здания уже готовы, а остальные обещают закончить к декабрю, чтобы мариупольцы встречали холода в теплых жилищах.

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