Глава ЦИК заявила, что выборы в РФ прозрачнее, чем в недружественных странах
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что уровень открытости выборов в России на порядок выше, чем в тех странах, которые считают себя демократичными. Об этом Памфилова сообщила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Хочу сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными», - сказала Памфилова.
В свою очередь, российский президент отметил, что России для уверенности необходим крепкий тыл в виде развивающейся демократической политической системы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила выборы премьера в Британии с эпизодом из «Алисы в Стране чудес». По словам дипломата, происходящие в королевстве процессы в сущности являются «перетасовкой» должностных лиц.