Такое заявление Элла Памфилова сделала в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что уровень открытости выборов в России на порядок выше, чем в тех странах, которые считают себя демократичными. Об этом Памфилова сообщила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Хочу сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными», - сказала Памфилова.

В свою очередь, российский президент отметил, что России для уверенности необходим крепкий тыл в виде развивающейся демократической политической системы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила выборы премьера в Британии с эпизодом из «Алисы в Стране чудес». По словам дипломата, происходящие в королевстве процессы в сущности являются «перетасовкой» должностных лиц.