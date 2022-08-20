Люк Тардиф: сборную России по хоккею не допустят до турниров IIHF 2023 года

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Сборная России по хоккею может пропустить турниры IIHF предстоящего сезона. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

«Международная федерация хоккея не планирует допускать сборные России и Белоруссии до международных соревнований в 2023 году», - слова главы IIHF приводит РИА Новости.

Сборные России и Белоруссии попали под санкции Федерации в феврале 2022 года после начала ВСО на Украине и были отстранены от международных соревнований на неопределенный срок. Так, чемпионат мира по хоккею в Финляндии прошел без россиян.

В IIHF подчеркнули, что новое решение распространяется на предстоящий сезон и будет пересматриваться.

«Россия и Белоруссия по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения по ним будут обновляться от сезона к сезону», - отметил Тардиф.

Напомним, что накануне The National Interest признала, что антироссийские санкции не возымели должного эффекта и принесли больший урон экономике Евросоюза.