Устроить засаду и спасти «раненого»: все о разноплановых задачах конкурса «Полярная звезда»

Разведчики из стран-участниц АрМИ-2022 выполняют самые разнообразные задания от установки мины до оказания первой медицинской помощи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Участник команды бежит на рубеж. Ему надо устроить засаду. Как только он преодолеет препятствие, колючую проволоку, установит мину - прозвучит взрыв.

За разведчиками команды Узбекистана камера съемочной группы «Звезды» едва поспевает. По скорости выполнения упражнения они не уступают россиянам и белорусам. У всех примерно одинаковое время - пять минут.

После подрыва на пути следования колонны разведчики из засады открывают огонь на поражение. Затем необходимо очень быстро сориентироваться, найти ценные разведданные и скрыться.

«Выступили, я считаю, достойно, потому что подрыв произошел. Мишени обстреляли, папку с документами нашли, задачи поставленные выполнили», - отметил участник АрМИ-2022 Сергей.

На конкурсе «Полярная звезда» ни дня без стрельбы. Даже во время задания по оказанию первой медпомощи. Разведчики сначала ликвидируют группу пехоты, и пока один прикрывает, другой выносит условно раненого.

Упражнение «Эвакуация». Участники команд ищут раненого (в его роли выступает манекен), находят его и эвакуируют в сторону укрытия. Сделать это непросто: манекен тяжелый. Он весит 80 килограммов, и по условию тащить его нельзя. Только нести на себе.

Прежде, чем приступить к оказанию помощи, еще нужно определить характер ранения. И тут у каждого своя тактика. Иранец, например, почти полностью раздевает манекен, и только после этого накладывает жгут, бинтует и обезболивает. Впрочем, этому «раненому» спасли жизнь абсолютно все команды.