Минобороны РФ: ВСУ заминировали мост через реку Псел в Сумской области

Также были заминированы обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местных жителей заведомо об этом не предупреждали, отметили в Минобороны.

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали мост через реку Псел и подходы к нему вблизи населенного пункта Старое село Сумской области. Вместе с тем были заминированы обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местных жителей заведомо об этом не предупреждали.

«Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - добавил начальник НЦУО на брифинге.

Ранее Михаил Мизинцев информировал, что в Авдеевке на территории Донецкой Народной Республики в детском саду разместились подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, подходы заминированы, но нет никаких указателей об опасности для местных жителей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.