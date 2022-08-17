Минобороны РФ: ВСУ заминировали мост через реку Псел в Сумской области
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики заминировали мост через реку Псел и подходы к нему вблизи населенного пункта Старое село Сумской области. Вместе с тем были заминированы обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местных жителей заведомо об этом не предупреждали.
«Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - добавил начальник НЦУО на брифинге.
Ранее Михаил Мизинцев информировал, что в Авдеевке на территории Донецкой Народной Республики в детском саду разместились подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, подходы заминированы, но нет никаких указателей об опасности для местных жителей.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.