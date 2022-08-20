Tages-Anzeiger: в Швейцарии на треть вырастут цены на электричество

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Стоимость электроэнергии для швейцарских домохозяйств вырастет на 30 процентов в 2023 году. Информацией о новых тарифах поделилась с газетой Tages-Anzeiger Ассоциация электроэнергетических компаний Швейцарии.

«Половина коммунальных предприятий увеличит цену для домохозяйств на 30% или более», - сообщает издание.

По данным газеты, расходы семьи, занимающей пять комнат, увеличатся на 315 швейцарских франков (около 330 долларов) в год. Затраты на оплату счетов за электроэнергию для предприятий станут еще более существенными и могут подняться на 10 тысяч франков в год.

Статья в одном из крупнейших изданий Швейцарии проиллюстрирована карикатурой, на которой человек, получивший счет за электроэнергию, потерял сознание и ему требуется реанимация, но кардиостимулятор не работает, так как слабый заряд.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии каждый житель может лишиться до 3000 франков из-за отказа от энергоносителей из РФ.