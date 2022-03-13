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СМИ: в Швейцарии каждый житель может лишиться до 3000 франков из-за отказа от энергоносителей из РФ

Марина Крижановская
23:52 13.03.2022
Отмечается, что отказ от «российской нефти и газа сильно ударит по швейцарской экономике, если в ближайшее время импорт будет остановлен».
СМИ: в Швейцарии каждый житель может лишиться до 3000 франков из-за отказа от энергоносителей из РФ
© Фото: JK Park, Unsplash
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В Евросоюзе продолжают ощущать удорожание стоимости энергоресурсов. Так, в Швейцарии ВВП может упасть на 3-4 процентных пункта в течение двух лет вследствие отказа от импорта российских нефти и газа, пишут СМИ.

Сообщается, что каждый гражданин Швейцарии в таком случае может потерять до 3000 швейцарских франков. Такими расчетами поделился с прессой эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен.

«Выход из российской нефти и газа сильно ударит по швейцарской экономике: если в ближайшее время импорт будет остановлен, например, в рамках ужесточения санкций против России, валовой внутренний продукт (ВВП) упадет на 3-4 процентных пункта в течение двух лет», - сообщает RT информацию зарубежного издания.

По мнению Ингве Абрахамсена, такой спад «достаточно велик, чтобы вызвать рецессию в обычное время». Но при этом отмечается, что нынешний подъем экономики после кризса от пандемии может помочь «пережить рецессию».

Ранее обозреватель Spiegel Маркус Беккер заявил, что санкции против России раскалывают Европу. Он добавил, что «чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по Евросоюзу, тем больше трещин на европейском фронте». Беккер отметил, что прошедший ранее саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов. Но по итогам встречи выяснилось, что Европа не может договориться о новых санкциях против России

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