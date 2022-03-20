Невидимый и гиперзвуковой: глава КТРВ рассказал, почему невозможно противостоять «Циркону»

Генеральный директор АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов поделился в беседе с ведущим «Военной приемки» Алексеем Егоровым подробностями о российской гиперзвуковой ракете «Циркон». Он рассказал, в чем его принципиальное отличие от тех гиперзвуковых ракет, разработки которых начинались еще в СССР.

Как напомнил Обносов, в Советском Союзе таких изделий, как «Циркон», не было. Особенность современной разработки в том, что достигаемая ею скорость сохраняется даже с учетом маневрирования, а не пропадает после старта. Ко всему прочему, системы слежения и противодействия неспособны просчитать его траекторию и перехватить.

«”Циркон” не виден на радарах, потому что его траектория непредсказуема», - заявил глава КТРВ.

Говоря о том, как вообще, если это возможно, остановить «Циркон», Обносов привел необычный пример.

«Стену построить Китайскую большую, наверное. Такую высокую возвести. Вероятность (остановить ракету средствами ПВО - прим. ред.) очень низкая остановки этого изделия. Либо она (система ПВО - прим. ред.) будет очень затратной, либо система противоракетной обороны должна быть массовой и работать на одно изделие. Ну, а так вот остановить, на мой взгляд, на сегодня практически невозможно», - с улыбкой сказал он.

Впервые подробности производства перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон»: журналисты «Военной приемки» побывали в закрытых цехах НПО машиностроения, где ракету разработали, и где она прошла первые испытания. Зритель увидит, что было сделано для того, чтобы на земле создать условия, максимально соответствующие гиперзвуковому полету. Для этого на территории НПО собрали мощнейшую испытательную базу, в частности, самый большой в мире ударный стенд и самую большую в Европе установку для проведения тепловых прочностных испытаний. Также в выпуске - ранее засекреченные проекты ракетопланов и космопланов, которые и стали прародителями гиперзвукового оружия в России. Смотрите «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.