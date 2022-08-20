Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»

По словам министра, это подтверждает тот факт, что отечественный оборонно-промышленный комплекс работает надежно и уверенно.

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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу объявил, что оборонное ведомство запускает серийное производство ракет «Циркон» и продолжит производство ракет «Кинжал». По его словам, это подтверждает тот факт, что Россия далека от изоляции, и отечественный оборонно-промышленный комплекс работает надежно и уверенно.

«Мы начинаем серийное производство ракет «Циркон», она фактически у нас поставлена на вооружение. И в этом году это будет зафиксировано документально. И ракета «Кинжал», естественно, это продолжение производства», - рассказал министр.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем поздравлении в честь Дня ВМФ заявлял, что поставки новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ начнутся уже в ближайшие месяцы.