Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
По словам министра, это подтверждает тот факт, что отечественный оборонно-промышленный комплекс работает надежно и уверенно.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу объявил, что оборонное ведомство запускает серийное производство ракет «Циркон» и продолжит производство ракет «Кинжал». По его словам, это подтверждает тот факт, что Россия далека от изоляции, и отечественный оборонно-промышленный комплекс работает надежно и уверенно.
«Мы начинаем серийное производство ракет «Циркон», она фактически у нас поставлена на вооружение. И в этом году это будет зафиксировано документально. И ракета «Кинжал», естественно, это продолжение производства», - рассказал министр.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем поздравлении в честь Дня ВМФ заявлял, что поставки новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ начнутся уже в ближайшие месяцы.