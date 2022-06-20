Китай нарастил импорт российской нефти на рекордные 55%

Объем поставок нефти из РФ в мае составил порядка 8,42 миллионов тонн, что примерно эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки.

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В мае текущего года импорт российской нефти в Китай вырос на рекордные 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем. Так, Россия заняла первое место среди всех экспортеров данного ресурса в Китай, сместив Саудовскую Аравию. Нефть поставили и морским путем, и по трубопроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан».

Как отмечает Reuters со ссылкой на сведения Главного таможенного управления КНР, объем поставок нефти из РФ в мае составил порядка 8,42 миллионов тонн, что примерно эквивалентно 1,98 млн баррелей в сутки. По данным агентства, большие скидки на нефть стали основной причиной роста экспорта этого топлива из России. В частности, нефть с дисконтом покупают китайские госкомпании Sinopec и Zhenhua Oil.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз намерен сократить экспорт нефти из России к концу года на 92%. До этого стало известно, что страны - члены Евросоюза договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. Оно затрагивает две трети поставок.