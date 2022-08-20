В стране и мире «Украинская неделя»: Арестович пропал из списков советников Зеленского Алексей Курильченко Как сообщает украинская газета, Арестович по какой-то причине не указан, как советник офиса президента. © Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Имя Алексея Арестовича не значится в списках советника офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Украиїнський Тиждень» («Украинская неделя» - Прим.ред.). «Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента», - сообщается на сайте газеты. На данный момент неизвестно, по какой причине имя советника пропало из списка. В начале июня Арестович, занимающий должность советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что с начала специальной военной операции погибли до десяти тысяч украинских военных. Однако хакеры группы RaHDIt установили, что реальные потери гораздо больше. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика