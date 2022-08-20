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«Украинская неделя»: Арестович пропал из списков советников Зеленского

Алексей Курильченко
17:23 20.08.2022
Как сообщает украинская газета, Арестович по какой-то причине не указан, как советник офиса президента.
«Украинская неделя»: Арестович пропал из списков советников Зеленского
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Имя Алексея Арестовича не значится в списках советника офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Украиїнський Тиждень» («Украинская неделя» - Прим.ред.).

«Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента», - сообщается на сайте газеты.

На данный момент неизвестно, по какой причине имя советника пропало из списка.

В начале июня Арестович, занимающий должность советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что с начала специальной военной операции погибли до десяти тысяч украинских военных. Однако хакеры группы RaHDIt установили, что реальные потери гораздо больше.

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