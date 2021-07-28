Минтруд РФ: уровень безработицы пришел к допандемическим показателям

Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,11 миллиона человек, что в процентном соотношении на 60% ниже, чем в начале 2021 года. Об этом сообщили в Минтруде.

«Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 миллиона человек, что на 60% ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 миллиона человек», – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

По информации Росстата, в июне безработица составила 4,8%, в январе – 5,8%, в декабре 2020 года этот показатель составлял 5,9%, а в пиковый период в августе 2020 года – 6,4%.

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова в свою очередь отметила, что РФ вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что уровень занятости в России практически вернулся к показателям 2019 года, которые были в стране до пандемии COVID-19. Сейчас этот показатель составляет уже 4,9%, подчеркнул российский лидер.