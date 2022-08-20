На форуме «Армия-2022» вручили награды победителям турнира по киберспорту

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» на площадке «Киберпатриот» сегодня наградили победителей турнира по компьютерному спорту. В соревнования принимали участие 16 команд вузов силовых ведомств. В игре Counter-Strike лучшими стали курсанты Военно-космической академии имени Можайского. В состязаниях по World of Tanks - военная академия воздушно-космической обороны имени Жукова. Это соревнование - прообраз «Танкового биатлона».

Самый зрелищный конкурс Армейских игр участники компьютерных состязаний проходили виртуально в 3D. Отборочные этапы шли с февраля. В онлайн-матчах играли 120 команд из России и Белоруссии. Проведение турнира результат тесного сотрудничества между Департаментом информационных систем Минобороны и Якутией. Регион - лидер в области информационных технологий. И как партнер обеспечивает работу площадки.

«В этом году Якутия показывает себя на форуме армия впервые так широко. И благодаря поддержке Министерства обороны, лично министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу мы как субъект совместно с соответствующими подразделениями Минобороны взяли на себя организацию выставки по киберспорту. Это сейчас очень развивающееся направление и оно несет в себе достаточно серьезную содержательную часть, ну и чисто скажем так очень важно для подготовки специалистов для некоторых отраслей, уже которые сегодня востребованы Министерством обороны», заявил глава Республики Саха Айсен Николаев.

В прошлом году стали известны команды-победители ежегодного киберспортивного турнира «Юнармеец в сети», который объединил больше десяти тысяч подростков в России и за ее пределами. Виртуальные баталии состоялись во время «карантикул» - с 1 по 7 ноября в онлайн-формате. Организаторы предложили участникам сразу восемь компьютерных и мобильных дисциплин. Среди них - Dota 2, World of Tanks, Valorant, Warface, WOT:Blitz, Mobile Legends, PUBG Mobile и Brawl Stars.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов