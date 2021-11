Армия Кибертурнир «Юнармеец в сети» объединил больше десяти тысяч подростков Кира Тило Виртуальные баталии прошли с первого по седьмое ноября. © Фото: Юнармия Читайте нас на: Стали известны команды-победители ежегодного киберспортивного турнира «Юнармеец в сети», который объединил больше десяти тысяч подростков в России и за ее пределами. Виртуальные баталии состоялись во время «карантикул» - с 1 по 7 ноября в онлайн-формате. Организаторы предложили участникам сразу восемь компьютерных и мобильных дисциплин. Среди них - Dota 2, World of Tanks, Valorant, Warface, WOT:Blitz, Mobile Legends, PUBG Mobile и Brawl Stars. Так, лучшими в Dota 2 стали бойцы команды NewGen из города Зубцов Тверской области. Вторыми признали юнармейцев Лицея №5 из Ельца (Липецкая область), а третье место у киберспортсменов команды 5cm из Пермского края. Самыми результативными танковыми асами в World of Tanks стали юные жители столицы, чем оправдали название своей команды - NA SHAG VPEREDI. Следом за ними - ребята из The last dance, которые представляли сразу три региона страны - Пензенскую, Курганскую и Ростовскую области. Замыкает тройку лидеров команда «Патриоты» из Москвы. В мобильной версии популярной онлайн-игры места распределились следующим образом: вершину пьедестала заняла команда TrueFalse из Кемеровской области, на ступеньку ниже – SINGULARITY с мастерами танковых баталий из подмосковной Кубинки и Республики Коми, а бронза досталась команде AkB из Красноярского края и Волгоградской области. Золотыми призерами в дисциплине по онлайн-шутеру Warface стали юнармейцы Stumpfe из Пермского края, Оренбургской и Иркутской областей, серебро забрали ростовские стрелки из Hope. Следом за ними расположилась подмосковная команда BANDANA. По-настоящему командную игру в Mobile Legends показали бойцы команды «Я и 4 гения» из Московской области, Татарстана, Красноярского края и Калининградской области, которые заняли заслуженное первое место. Второе место досталось «Тюбикам» из Бурятии и Приморского края, а третье - «Анонимным анонимусам» (Республика Хакасия). Пьедестал в сражениях в Valorant выглядит так: первое место у Jettluck, состоящей из киберспортсменов Калининградской, Самарской, Ленинградской и Ростовской областей и Республики Хакасия, второе – у Insane (Архангельская область), а третье – у 5BULLS, представленной Калининградской, Ростовской и Омской областями. Самыми скилловыми игроками в Brawl Stars стали юнармейцы из Toxic Team (Красноярский край). Второе и третье место заняли Night Ghosts (Московская область и Республика Коми) и Aka (Вологодская область) соответственно.

Для участия в турнире необязательно было собирать команду, хоть большинство игр и предполагали такой формат. Любители схваток без напарников могли проверить свои силы в режиме solo. Сильнейшим геймером в игре Pubg Mobile в таком формате стал Сергей Ашихмин (Ростовская область), который занял первое место. «Словами это не описать. Турнир обеспечил драйв и азарт. А победа - желание развиваться в этом направлении и превратить хобби в профессию. Это была красивая игра. Признаюсь, на пути к пьедесталу было непросто - мне встретилось много сильных игроков. Но я гнал от себя страх проиграть. И вот результат. Теперь только вперед - опыт россиян, которые впервые в истории, мотивирует на свершения», - отметил подросток. Второе место в личном зачете завоевал Иван Бочаров (Липецкая область), а третье - Софья Дорогойченкова (Республика Коми). Победители каждой из дисциплин получили от организаторов игровые девайсы - наушники, клавиатуры и геймерские мониторы. «Очень часто можно слышать, что компьютерные игры несут в себе только вред. Однако многие спортивные психологи считают, что тренировки, принятые в киберспорте, могут полностью исключить возникновение зависимости. Беда не в зависимости от видеоигр и интернета, а в неумении выстроить правильное отношение детей к виртуальному пространству. Движение „Юнармия" ежегодным киберспортивным турниром решает именно эту задачу и помогает юнармейцам развиваться в интересном для них направлении с пользой. Неслучайно даже наш президент Владимир Путин считает, что ограничивать это направление не стоит, а запрещать киберспорт вообще вредно и невозможно. Как сказал глава государства - лучше поставить этот процесс на правильные рельсы и правильным образом этот процесс организовать. Мы в „Юнармии" всецело разделяем это мнение и будем и впредь двигаться в этом направлении», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный. © Юнармия Ждать осталось недолго. Следующий турнир организаторы обещают уже совсем скоро. А там и до Олимпиады рукой подать. Азиатский олимпийский комитет уже включил киберспорт в Азиатские игры 2022 года. Так что остальное - это лишь вопрос времени. «Юнармия» дала старт крупнейшему в России киберспортивному турниру первого ноября. Несмотря на ограничения из-за вспышки коронавируса, турнир дал возможность каждому ощутить себя частью масштабного события. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 900 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.