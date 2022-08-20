Глава ГУИР Минобороны Осадчук рассказал, почему ИИ никогда не доверят «красную кнопку»

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Российской армии нужен искусственный интеллект, но ему никогда не доверят самые важные решения. Об этом в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Осадчук.

«Министерство обороны очень осторожно, взвешенно применяет технологии искусственного интеллекта, понимая, что без них нельзя, потому что это новые возможности, скорость принятия решения. Принципиально новые возможности, которые мы даже не предполагали. Но "красную кнопку" мы не отдадим никому, поэтому что человек должен принимать решения. А те подходы, которые используются теми же западными платформами, мы применять у себя не можем», - отметил Осадчук.

Полное интервью с начальником Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации Александром Осадчуком смотрите в видео к этой новости.

Ранее гендиректор АО «Концерн «Гранит-Электрон» Игорь Пономарев рассказал, что крылатые ракеты, оснащенные элементами искусственного интеллекта, могут самостоятельно выявлять цель, просчитывать способы нанесения удара по ней, передавать друг другу данные и поражать ее. Развитием таких технологий занимались в Советском Союзе еще в 80-е годы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов