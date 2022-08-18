«Идут как стая»: в «Гранит-Электроне» рассказали о ракетах с элементами ИИ

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Крылатые ракеты, оснащенные элементами искусственного интеллекта, могут самостоятельно выявлять цель, просчитывать способы нанесения удара по ней, передавать друг другу данные и поражать ее. Развитием таких технологий занимались в Советском Союзе еще в 80-е годы, сообщил гендиректор АО Концерн «Гранит-Электрон» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Игорь Пономарев.

«Это элементы искусственного интеллекта. Над этим работали еще с 80-х годов, когда создавали крылатые ракеты типа "Гранит". Когда идет 15 - залповый пуск ракет, одна ракета осматривается, смотрит цель - передает. Между собой они взаимодействуют, передает, в каком направлении, какие координаты. Нужно двигаться к цели. И дальше они идут как стая на этот корабль», - сказал Пономарев в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

«Гранит-Электрон» продолжает заниматься внедрением элементов ИИ, наработки большие, отметил он.

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В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов