«Это современный нацизм»: Ирина Яровая рассказала, что представляет из себя русофобия

По словам Яровой, очень важно сохранить и эту историческую правду о том, благодаря кому жив мир и не допустить возрождение нацизма.

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Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Яровая поделилась в студии телеканала «Звезда» на форуме «Армия-2022», чем является русофобия на сегодняшний день.

«Что сегодня такое русофобия? Русофобия - это на самом деле современный неонацизм. Это фашизация. И для нас, как для страны, благодаря которой был спасен мир от фашизма и получили право на жизнь все страны Европы, очень важно сохранить и эту историческую правду о том, благодаря кому жив мир и не допустить возрождение нацизма», - рассказала Яровая.

Ранее Посол ЛНР в России Родион Мирошник в студии «Звезды» рассказал, как отношения с КНДР повлияют на развитие республики. По словам Мирошника, в дальнейшем между ЛНР и КНДР будет подписан меморандум.

Полное интервью с Ириной Яровой смотрите в видео к данной новости.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов