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Вооруженные силы Украины понесли потери, которые к настоящему моменту составляют не менее 50-70 тысяч убитыми. Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», - сказал он РИА Новости на условиях анонимности.

В начале прошлого месяца Алексей Арестович, занимающий должность советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что с начала специальной военной операции погибли до десяти тысяч украинских военных.

Ранее стало известно, что в руках российской хакерской группы RaHDIt и украинской «Берегини» оказались секретные оперативные документы о действиях ВСУ. Кроме того, в их распоряжении есть данные об обстановке на фронте.