Евгений Брюн отправлен под домашний арест до 3 октября

Напомним, подельник Евгения Брюна признал вину в мошенничестве и заключил сделку с правосудием.

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Нарколог Евгений Брюн, обвиняемый в мошенничестве, отправлен под домашний арест до 3 октября. Отмечается, что сторона защиты может обжаловать решение суда сроком в три дня.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Брюна меры пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.

Напомним, подельник Евгения Брюна - его коллега Владимир Якушев признал вину в мошенничестве и заключил сделку с правосудием. Накануне главный нарколог России, был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при заключении и исполнении госконтрактов. Обвиняемый своей вины не признал.