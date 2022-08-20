В Новороссийске состоялась линейка памяти с участием суворовцев и кадетов из РФ и Белоруссии

Суворовцы, нахимовцы и кадеты при участии Знаменной группы и роты почетного караула отдали дань памяти героям, погибшим во имя мира и жизни будущих поколений.

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На центральном мемориальном ансамбле Новороссийска «Площадь Героев» состоялась линейка памяти с участием Военно-патриотической смены учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ России и Белоруссии.

Так, в ходе мероприятия суворовцы, нахимовцы и кадеты при участии Знаменной группы и роты почетного караула отдали дань памяти героям, погибшим во имя мира и жизни будущих поколений. Кроме того, для участников акции предусмотрено посещение Филиал-музея КЧФ (Краснознаменный Черноморский флот РФ) крейсер «Михаил Кутузов», занесенный в каталог ЮНЕСКО как историческая ценность, и Музейный комплекс «Малая Земля».

Ранее, в конце июня заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова на Соборной площади Московского Кремля вручила дипломы выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны, а также Московского военно-музыкального училища имени Халилова.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.