Замминистра обороны Татьяна Шевцова вручила дипломы кадетам в Кремле
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова на Соборной площади Московского Кремля вручила дипломы выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны, а также Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Об этом сообщает Минобороны России.
«Позади остались напряженные и интересные годы учебы, когда каждый день ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт, учили постигать новое и добиваться поставленных целей, воспитывали в вас самостоятельность, ответственность и уверенность в себе», - сказала Шевцова.
В церемонии приняли участие более 190 юношей и девушек. Золотые медали получили 11 московских суворовцев и 26 девушек, окончивших Пансион воспитанниц Минобороны.
«Всегда помните, что лишь тот способен добиваться результатов, кто настойчиво и целеустремленно работает над собой, постоянно совершенствует профессиональное мастерство, ищет новые пути достижения поставленных целей. Пронесите через всю жизнь воспоминания о родном учебном заведении, любовь и уважение к вашим педагогам и воспитателям», - отметила Шевцова.
Получив аттестаты и дипломы, кадеты, суворовцы и воспитанницы покинули Соборную площадь, подбросив напоследок в воздух монетки и лепестки роз.
В МО РФ отметили, что всего в системе военного образования Минобороны России в этом году документы о среднем образовании получит более 1 800 человек. Они выпустились из 29 довузовских образовательных учреждений.
Также оборонное ведомство России раскрыло количество заблокированных в «Горском» котле украинских военных.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов