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Замминистра обороны Татьяна Шевцова вручила дипломы кадетам в Кремле

12:55 24.06.2022
В церемонии приняли участие более 190 юношей и девушек. Золотые медали получили 11 московских суворовцев и 26 девушек, окончивших Пансион воспитанниц Минобороны. 
Замминистра обороны Татьяна Шевцова вручила дипломы кадетам в Кремле
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова на Соборной площади Московского Кремля вручила дипломы выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны, а также Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Об этом сообщает Минобороны России.

«Позади остались напряженные и интересные годы учебы, когда каждый день ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт, учили постигать новое и добиваться поставленных целей, воспитывали в вас самостоятельность, ответственность и уверенность в себе», - сказала Шевцова.

В церемонии приняли участие более 190 юношей и девушек. Золотые медали получили 11 московских суворовцев и 26 девушек, окончивших Пансион воспитанниц Минобороны. 

«Всегда помните, что лишь тот способен добиваться результатов, кто настойчиво и целеустремленно работает над собой, постоянно совершенствует профессиональное мастерство, ищет новые пути достижения поставленных целей. Пронесите через всю жизнь воспоминания о родном учебном заведении, любовь и уважение к вашим педагогам и воспитателям», - отметила Шевцова.

Получив аттестаты и дипломы, кадеты, суворовцы и воспитанницы покинули Соборную площадь, подбросив напоследок в воздух монетки и лепестки роз. 

В МО РФ отметили, что всего в системе военного образования Минобороны России в этом году документы о среднем образовании получит более 1 800 человек. Они выпустились из 29 довузовских образовательных учреждений. 

Также оборонное ведомство России раскрыло количество заблокированных в «Горском» котле украинских военных.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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