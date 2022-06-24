Армия Замминистра обороны Татьяна Шевцова вручила дипломы кадетам в Кремле В церемонии приняли участие более 190 юношей и девушек. Золотые медали получили 11 московских суворовцев и 26 девушек, окончивших Пансион воспитанниц Минобороны. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова на Соборной площади Московского Кремля вручила дипломы выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны, а также Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Об этом сообщает Минобороны России. «Позади остались напряженные и интересные годы учебы, когда каждый день ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт, учили постигать новое и добиваться поставленных целей, воспитывали в вас самостоятельность, ответственность и уверенность в себе», - сказала Шевцова. В церемонии приняли участие более 190 юношей и девушек. Золотые медали получили 11 московских суворовцев и 26 девушек, окончивших Пансион воспитанниц Минобороны. «Всегда помните, что лишь тот способен добиваться результатов, кто настойчиво и целеустремленно работает над собой, постоянно совершенствует профессиональное мастерство, ищет новые пути достижения поставленных целей. Пронесите через всю жизнь воспоминания о родном учебном заведении, любовь и уважение к вашим педагогам и воспитателям», - отметила Шевцова. Получив аттестаты и дипломы, кадеты, суворовцы и воспитанницы покинули Соборную площадь, подбросив напоследок в воздух монетки и лепестки роз. В МО РФ отметили, что всего в системе военного образования Минобороны России в этом году документы о среднем образовании получит более 1 800 человек. Они выпустились из 29 довузовских образовательных учреждений. Также оборонное ведомство России раскрыло количество заблокированных в «Горском» котле украинских военных. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика