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Вгрызаясь в землю: как прошел конкурс «Инженерная формула» под Волгоградом

Ярослава Коценко
18:13 20.08.2022
Команда Лаоса завоевала бронзу, Белоруссия и Узбекистан поделили второе место на пьедестале, а инженеры из России вновь подтвердили звание лучших в «Инженерной формуле».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инженерные машины разграждения первые рвутся со старта, преодолевают первые препятствия, не снижая скорости. Даже в самом начале финальной эстафеты чувствуется борьба. Накал этой борьбы увидела Ярослава Коценко.

«Полигон Волжский будто ожил после нескольких дней затишья. Сегодня здесь собрались сильнейшие экипажи, чтобы сразиться за звание лучших. Машины для отрывки котлованов уже готовы принять эстафету», - прокомментировала корреспондент. 

Участвуют в финальной эстафете «Инженерной формулы» 4 страны: Россия, Белоруссия, Узбекистан и Лаос. Задача каждой команды - быстрее остальных пройти трассу с препятствиями и показать, на что способны инженерные машины по своему профилю.

Команда Белоруссии все ближе подступает к российской, ситуация на полигоне накаляется. Узбекистан также не думает сдаваться и старается взять ситуацию под контроль за счет скорости, но допускает ошибки.

И вот, наш ПТС-2 съезжает с основной трассы, присоединяясь к остальным инженерным машинам, когда команды других стран еще не выполнили все инженерные задачи.

«У меня большая гордость за наших ребят, которые показали свое умение , мужество и отвагу на этом конкурсе. Каждая страна продемонстрировала высокие показатели», - заявил главный судья конкурса Евгений Щербенок. 

Команда Лаоса завоевала бронзу, Белоруссия и Узбекистан поделили второе место на пьедестале, а инженеры из России вновь подтвердили звание лучших в «Инженерной формуле».

Ранее «Звезда» показала, как прошел самый «атлетический» этап конкурса «Глубина» в Иране.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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