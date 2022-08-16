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МИД Китая подсчитал, что 85% населения мира не ввели санкции против России

Ирина Елагина
21:05 16.08.2022
Большая часть населения планеты не присоединилась к антироссийским санкциям.
МИД Китая подсчитал, что 85% населения мира не ввели санкции против России
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Большая часть населения планеты, а именно 85 процентов, не ввели санкции в против России. Статистическими наблюдениями об отношении мирового сообщества к экономической блокаде России со стороны Запада поделился в Twitter официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.


«Только большинство представляет международное сообщество», - отметил дипломат.


Политик проиллюстрировал публикацию диаграммой, на которой лишь узкий сектор в 15 % отмечен черным цветом - столько людей ввели санкции против России. Основная часть диаграммы - 85 % - желтого цвета, который символизирует часть планеты, которая находится на стороне России.

Напомним, что сегодня  Bloomberg привело данные о росте в Европе недовольства антироссийскими санкциями, которые бумерангом ударили по экономике ЕС. Более 40% респондентов из 10 европейских стран заявили, что их правительства уделяют Украине слишком много внимания в ущерб национальным интересам.

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